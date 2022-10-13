НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами [ Редагувати ]
Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.
Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.
"Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва", - заявив генсек.
Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.
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