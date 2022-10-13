Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.

"Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва", - заявив генсек.

Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.