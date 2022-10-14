Війська рф атакували ракетами Запоріжжя [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 14 жовтня, російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог влучив в обласний центр трьома ракетами С300. Вражені об'єкти інфраструктури. На місці прильотів виникли пожежі.
На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні можливі ракетні атаки, попередив Старух.
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