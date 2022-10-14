У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції" [ Редагувати ]
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Режим "контртерористичної операції" введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.
Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
Лукашенко ухвалив принципове рішення провести у Білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
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