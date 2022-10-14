SpaceX Маска просить Пентагон сплатити послуги Starlink в Україні - CNN [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.
Про це повідомляє CNN.
За даними телеканалу минулого місяця SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому йшлося про те, що компанія більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink в Україні.
"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі.
У розпорядженні CNN також опинився запит, зроблений Маску в липні командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, на майже 8 тисяч терміналів Starlink.
Документи, про які раніше не повідомлялося, містять опис витрат, пов'язаних із тисячами терміналів в Україні.
Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями.
Ці організації також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.
Нагадаємо, раніше Маск запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з росією, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторний референдум під наглядом ООН.
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За словами Маска, його компанія "Спейс Ікс" витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою.
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