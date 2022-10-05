Необачність чи спланована провокація: як твіт Ілона Маска нарбив галасу на весь світ? [ Редагувати ]
Від любові до ненависті - один твіт. У мережі не вщухає скандал довкола Ілона Маска. Інвестор, винахідник і просто найбагатша людина планети раптом вирішив, що є експертом ще й в геополітиці. Його пропозиції щодо того, як завершити війну в Україні - спричинили шквал критики. При чому Маскові відповіли не лише українські юзери, а й високопоставлені політики з усього світу.
Продуманий піар-крок, чи провокація - що це було, та як скандал вплинув на засновника компанії "Тесла" в реальному житті - розбиралася Марина Біленька.
Українці добре розуміються на інтернет-скандалах. І що завгодно може викликати жваве обговорення у вітчизняному сегменті соцмереж.
А пост американського винахідника і мільярдера Ілона Маска спричинив справжнє цунамі. Ідеться про його бачення мирного врегулювання війни рф проти України.
Тут тобі і голосування в анексованих росією територіях під наглядом ООН, і виправлення так званої "помилки Хрущова" щодо Криму, і нейтральний статус України.
Допис у форматі опитування пропонує користувачам проголосувати "так", чи "ні". І більшість - висловилися "проти" мирного плану Маска. Серед дописувачів - багато відомих українців.
Дехто цікавився, чи Ілона не зламали, інші - пропонували мільярдеру прогулянку за відомим напрямком, а хтось - трохи повчитися.
Так, волонтер і телеведучий Сергій Притула відкрив збір на купівлю підручника з історії для Маска. Усього за пів години зібрав мільйон гривень.
Сергій Притула, волонтер, телеведучий:
Наша кампанія зі збору коштів на підручник історії України для Ілона завершена! Нам вдалося зібрати 63 100 доларів США. Велика подяка всім, хто приєднався до наших зусиль! У нас є достатньо коштів, щоб придбати підручник, а також радіостанції для наших Збройних Сил.
До дискусії долучилися і президенти. Володимир Зеленський запустив альтернативне голосування, і запитав, який Маск подобається аудиторії більше: той, що підтримує Україну, чи росію?
Прокоментував допис Ілона і очільник Литви.
Гітанас Науседа, президент Литви:
Дорогий Ілоне Маску, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої "Тесли", це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це.
Цікаво, що в день, коли Ілон опублікував скандальний допис, акції "Тесли" знецінилися на понад вісім відсотків. А Маск втратив 15 мільярдів доларів! Такі дані наводить видання "Форбс".
І сталося це не через зацікавленість багатія у врегулюванні російсько-української війни, а через оприлюднення деяких цифр, із ще не опублікованого звіту "Тесли" за третій квартал цього року. Компанія мала поставити на ринок 364 тисячі автівок. Виготовити вдалося навіть дещо більше, утім з заводів доставили - лише 343 тисячі машини. Близько 20 тисяч коштовних електрокарів зависли дорогою до покупця.
Оскільки наші обсяги виробництва продовжують зростати, стає все складніше забезпечити транспортні потужності транспортних засобів за прийнятною ціною в ці тижні піку логістики.
Український аналітик та інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що допис про мирне врегулювання війни узагалі був не для української аудиторії. А для американської, щоб відвести очі від проблемного звіту.
Сергій Фурса, аналітик, інвестиційний банкір:
Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси. Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми.
Утім, не лише акції могли мотивувати Маска, - стверджує доктор політичних наук Лідія Смола. У Донецькій області є промислові запаси літію, які можуть цікавити винахідника.
Лідія Смола, професорка Національного університету "КПІ ім. Ігоря Сікорського", доктор політичних наук:
Шевченківське родовище, обсягом 14 мільйонів тонн. Є запаси літію на півдні України. Літій використовується у літій-іонних акумуляторах. Саме ті, які потрібні Маску для його електромобілів.
Ілон Маск - є бізнесмен, його дії й цілі, його мотивація керується його бізнес-інтересами.
Маск обрав болючу для мільйонів українців тему, спричинив жваве обговорення, а під його пропозиціями мирного врегулювання проголосували кілька мільйонів людей.
І за це йому варто подякувати, вважає професорка. Адже завдяки йому Україна знову домінує у світовому інформаційному просторі.
Лідія Смола, професорка Національного університету "КПІ ім. Ігоря Сікорського", доктор політичних наук:
Він зробив інформаційний привід, який нам конче потрібен, бо світ підтримує Україну, але у світі є дуже багато й інших проблем, питань, які важливі.
А ще твіти Маска можуть означати випробування політичних вод. Адже за місяць в США вибори в Сенат, а Ілонові не імпонує нинішня американська влада.
Лідія Смола, професорка Національного університету "КПІ ім. Ігоря Сікорського", доктор політичних наук:
Чому ми не припускаємо, що Ілон Маск міг тестувати свій потенційний політичний електорат? Як людина нарцисичного типу він міг просто подивитися, наскільки працює його аудиторія і сприймає його політичну позицію.
Ілон Маск - активний користувач Твіттеру. І має - понад 107 мільйонів підписників. Цю соцмережу він навіть планував купити, утім, угода досі не підписана. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Маск неодноразово розпочинав на своїй сторінці інтернет-баталії. А 14 березня взагалі - напряму запропонував путіну дуель.
Решта ж дописів стосувалися системи супутникового інтернету "Старлінк", яку Маск люб'язно зробив доступною для українських військових.
Саме завдяки цьому пристрою захисники Маріуполя виходили на зв'язок, перебуваючи у підземеллі "Азовсталі".
За словами Маска, його компанія "Спейс Ікс" витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою.
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