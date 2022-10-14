росія збільшила кількість особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції та перекинула до Криму іноземних бойовиків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу у зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється.

Противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя для ретельних обшуків разом зі звичайними військовослужбовцями знаходяться представники ФСБ.

Для поповнення втрат живою силою російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Стало відомо про прибуття 9 жовтня на тимчасово окуповану територію Криму близько 400 бойовиків-іноземців. Надалі їх планують залучити до бойових дій.

Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю рф призупинено відправлення мобілізованих до навчальних центрів до 1 листопада. Ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитуване, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам'янка та Сухий ставок.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено поразку понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. До зони вогневої поразки також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.