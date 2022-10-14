російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі Донецької області. Проте за останні три місяці вони змогли захопити лише два населені пункти.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За останні три дні російські сили провели тактичний наступ у напрямку міста Бахмут Донецької області. Частини 2-го армійського корпусу та проросійських сил Луганської області, ймовірно, зайшли до населених пунктів Опитне та Івангород на південь від міста.

"Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були", - йдеться у повідомленні.

Тим не менш, сили, очолювані приватною військовою компанією "Група Вагнера", досягли деяких локальних успіхів на Донбасі: "Вагнер", ймовірно, як і раніше бере активну участь у бойових діях у Бахмуті, наголошується у зведенні.

За даними британської розвідки, росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорсько-Слов'янський міський район, який є найбільшим у Донецькій області під контролем України.

"росія продовжує проводити наступальні операції в центральному Донбасі і дуже повільно просувається вперед. Однак її загальний оперативний задум підривається українським тиском на його північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.