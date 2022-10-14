Зеленський зібрав Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У п'ятницю, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Про це Зеленський повідомив в Telegram.
На засіданні обговорили ситуацію на фронті та кроки для звільнення територій.
Учасники засідання:
- розглянули ситуацію на оперативних напрямках,
- обговорили ймовірні дії рф найближчого часу,
- запланували наступні кроки з деокупації українських земель.
Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду.
Зеленський додав, що учасники Ставки також обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.
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