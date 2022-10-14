Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив про те, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня зросла до 13 людей.

З-під завалів деблокували ще двох людей. Всього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового будинку.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До операції залучено 60 осіб та кілька одиниць техніки.

Також продовжуються роботи і в приватному секторі, який також постраждав від атаки 9 жовтня. Там зараз займаються відновленням будинків.