Введення режиму контртерористичної операції: у Білорусі спростували інформацію [ Редагувати ]
Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі спростував інформацію про введення в країні режиму контртерористичної операції. Днем раніше про це заявив голова зовнішньополітичного відомства країни. Про це пише білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на джерела в КДБ.
За словами співрозмовника агентства, режим контртерористичної операції (КТО) в Білорусі не вводився. Поширювану в ЗМІ інформацію про це він назвав недостовірною.
Він також зазначив, що згідно із законом Білорусі від 2002 року режим КТО в країні може вводити виключно рішенням Комітету державної безпеки.
Сьогодні в республіці проводяться планові навчальні заходи з метою підтримки високого рівня готовності суб'єктів боротьби з тероризмом до виконання завдань за призначенням.
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