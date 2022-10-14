Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі спростував інформацію про введення в країні режиму контртерористичної операції. Днем раніше про це заявив голова зовнішньополітичного відомства країни. Про це пише білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на джерела в КДБ.

За словами співрозмовника агентства, режим контртерористичної операції (КТО) в Білорусі не вводився. Поширювану в ЗМІ інформацію про це він назвав недостовірною.

Він також зазначив, що згідно із законом Білорусі від 2002 року режим КТО в країні може вводити виключно рішенням Комітету державної безпеки.