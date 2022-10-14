У п'ятницю вдень, 14 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов.

У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

Чотири "прильоти" у Харкові.

За хвилину після допису він додав, що в місті пролунало ще кілька вибухів.

Своєю чергою голова Харківської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову.

Тим часом Telegram-канали публікую кадри з місця прильоту. На відео видно, що містом підійматися дим.