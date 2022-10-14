Окупанти вдарили ракетами по Харкову [ Редагувати ]
У п'ятницю вдень, 14 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов.
У місті зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".
Чотири "прильоти" у Харкові.
За хвилину після допису він додав, що в місті пролунало ще кілька вибухів.
Своєю чергою голова Харківської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову.
Тим часом Telegram-канали публікую кадри з місця прильоту. На відео видно, що містом підійматися дим.
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