Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що українські військові продовжують звільняти території від російських загарбників. Станом на 14 жовтня, наші герої деокупували більше 1600 населених пунктів.

Станом на 4 жовтня, наші герої звільнили 1 534 населених пункти. Згідно з даними Офісу президента, сьогодні ж їх кількість становить 1 620: