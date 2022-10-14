Удар по Миколаєву: з-під завалів дістали ще одне тіло [ Редагувати ]
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку, куди вчора прилетіла російська ракета.
Пошукову операцію завершено.
Загалом внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві загинули семеро людей.
Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинули 8 миколаївців: семеро мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування/
Також він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкодження отримали 4 багатоповерхові будинки. В одному з них, куди потрапила ракета, пошкоджено два під'їзди.
по темі
В ніч проти четверга, 13 жовтня, окупанти обстріляли Миколаїв з С-300
Окупанти обстріляли Миколаїв з С-300
У четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв
У вівторок, 11 жовтня, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури неподалік Вінниці
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що окупанти змінили тактику ракетних ударів