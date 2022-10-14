Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку, куди вчора прилетіла російська ракета.

Пошукову операцію завершено.

Загалом внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві загинули семеро людей.

Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинули 8 миколаївців: семеро мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування/

Також він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкодження отримали 4 багатоповерхові будинки. В одному з них, куди потрапила ракета, пошкоджено два під'їзди.