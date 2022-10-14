Президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. У ході обговорень вони домовилися про співпрацю у питанні звільнення українських військовополонених.

Про це повідомляє глава української держави у Twitter.

"Поговорив зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України, резолюцію на Генеральній Асамблеї ООН. Домовилися про взаємодію у звільненні українських військовополонених. Домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні", - написав президент за підсумками переговорів.