Новий пакет допомоги Україні: Пентагон розкрив деталі [ Редагувати ]
На офіційному сайті Пентагону повідомляється про те, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee та боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
Підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
- 5 000 одиниць протитанкової зброї;
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- Стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- Медичне приладдя.
Водночас у відомстві уточнили, що загалом із січня 2021 року США виділили понад 18,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.
До слова, з 2014 року - понад 20,3 мільярда доларів і з початку вторгнення росії 24 лютого - приблизно 17,6 мільярда доларів.
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