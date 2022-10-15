Окупанти атакували ракетами Київську область: деталі [ Редагувати ]
В суботу, 15 жовтня, окупанти здійснили ракетний удар по Київській області. Про це заявив голова Київської області Олексій Кулеба.
Атаковано одна із громад області.
Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв.
Очільник регіону попрохав залишайтесь в укриттях до відбою тривоги.
Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж.
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