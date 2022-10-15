У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи. Про це заявили голови областей у Telegram.
В Сумській області працюватимуть піротехніки, а в Полтавській області проведуть технічний вибух на одному з кар'єрів.
За даними очільника Сумської області Дмитра Живицького, 15 жовтня в області працюють піротехніки.
Спеціалісти будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках:
- с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район - з 08.00 до 11.00
- с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район - з 09.30 до 10.30.
- с. Дубинка, Конотопського району - з 09.00 до 10.30.
А в Полтавській області 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.
Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!
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