У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи. Про це заявили голови областей у Telegram.

В Сумській області працюватимуть піротехніки, а в Полтавській області проведуть технічний вибух на одному з кар'єрів.

За даними очільника Сумської області Дмитра Живицького, 15 жовтня в області працюють піротехніки.

Спеціалісти будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках:

с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район - з 08.00 до 11.00

с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район - з 09.30 до 10.30.

с. Дубинка, Конотопського району - з 09.00 до 10.30.

А в Полтавській області 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.