Окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумській області [ Редагувати ]
Фото: informator.ua
У суботу вранці, 15 жовтня, окупанти обстріляли дві громади Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Ворог відкрив вогонь із мінометів.
Ніч у Сумській області пройшла тихо. Але з 8:15 ранку росіяни розпочали мінометний обстріл Білопільської та Речківської громад. Деталі згодом.
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