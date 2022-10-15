Українська тенісистка Еліна Світоліна народила доньку. Про це колишня третя ракетка світу повідомила у своїх соцмережах.

Яка ніч! Леді та джентельмени, вітайте Скай Монфіс. Вони зупиняють життя, а ми його створюємо. Дякую моєму чоловікові, за те, що прожив цей незабутній момент зі мною.

Дівчинку назвали Скай (SKAÏ).

Нагадаємо, що бронзова призерка Олімпіади в Токіо Світоліна у липні 2021 року вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.