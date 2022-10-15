Україна головуватиме! У Вашингтоні нашого міністра фінансів Сергія Марченка обрано головою Ради керуючих Фонду та Світового банку на наступний рік.

Які це дасть можливості? Що змінить? І, головне, якої допомоги Україна зараз потребує від міжнародних донорів? Про все це головний фінансист країни у кулуарах Осінньої зустрічі МВФ і Світового банку розповів нашому спеціальному кореспонденту Дмитрові Анопченку.

Про цей "фінансовий тиждень" у Вашингтоні учасники часто кажуть - враження, що це один нескінченний день, який почався - і ніяк не закінчиться. Зустрічі, засідання, переговори. Делегації постійно переходять з кабінету в кабінет і з будівлі у будівлю… Швидше, швидше, ще швидше! Щоб встигнути за час Осінньої зустрічі вирішити якомога більше питань - адже наступного разу всі побачаться особисто лише навесні… Американський графік українського міністра, Сергія Марченка, такий само - шалений.

Сергій Марченко, Міністр Фінансів України:

Я сплю години 3-4… Зустрічі кожні пів години - година. Думаю, близько 30-40 зустрічей ми провели за цей тиждень.

А в чому різниця ставлення, настроїв, розмов, які були до війни й того, що відбувається тут зараз, у МВФ?

Безпрецедентна підтримка України, ми максимально зберігаємо фокус. Я порівнюю з квітнем - зараз фокус навіть більший. Нам довіряють - це дуже важливо. Ми довели, що ми спроможні не тільки на військовому фронті перемагати, а це важливо. А і доводити свою прогнозованість і відкритість на фінансовому фронті.

Про "фронт фінансовий" - говорили якраз під час "українського засідання", що зібрало перших осіб і Банку, і Фонду, і міністрів фінансів країн-союзників. Сформулювати - "чим Захід може допомогти Україні на цьому етапі", запросили - через відеозв'язок - особисто Зеленського.

З вуст президента пролунало, що нам потрібен "економічний Рамштайн" - тобто, якщо є група військової допомоги, яка займається зброєю, то потрібно скоординувати й економічну допомогу. Як це може спрацювати? Як ви собі це бачите? Що це може бути?

Для нас основним і першим пріоритетом є забезпечення бюджетних потреб на наступний рік, і для цього я тут. Для того, щоб країна, яка воює, отримала достатню підтримку наших партнерів. Ми говоримо про підтримку на рівні 3-4 мільярди доларів щомісяця, цифри - верифікуємо зараз із МВФ, зі Світовим банком. І я сподіваюсь, що партнери (а для цього є всі підстави) нас підтримають, і у наступному році у нас буде можливість робити свою справу.

Те, що Ви казали, те, що ми бачили в пресі, - що бюджетний дефіцит від п'яти мільярдів і більше… Яким чином нам вдасться це перекрити?

Це в цьому році наш дефіцит п'ять мільярдів! Наступний рік - ми його скорочуємо до трьох і ми сподіваємося, що ми зможемо його профінансувати.

За даними, які пролунали під час цьогорічних дискусій (а Україну згадували часто), на наступний рік уряду потрібно щонайменше 30 мільярдів доларів бюджетної підтримки. 17 мільярдів - для відновлення і підтримки критичної інфраструктури. Окремо два мільярди - аби полагодити енергетичні об'єкти… І у пресі часто пишуть - мовляв, це все (як тут кажуть) "loans" - тобто кредити, які із часом доведеться повертати.

Цифра, яку я чув тут в кулуарах - що це неправда…

Неправда!

І що до 50 відсотків ми не маємо повертати. Можете внести ясність?

Так і є. Близько 50 відсотків ми вже отримали в формі грантів. І на наступний рік ця пропорція може навіть збільшитися. І навіть якщо ми кажемо про кредити - ці кредити на пільгових умовах, пільгові відсотки… Такі - мінімальні абсолютно. І на 15-20 років кредити - вони є абсолютно для нас адекватними в цих умовах.

Причому ідея, яку відстоює американська адміністрація, що ця допомога не має бути, як то кажуть, від приводу до приводу. Потрібна системність, коли і Вашингтон, і Брюссель візьмуть на себе чіткі зобов'язання і гроші надходитимуть за чітким графіком.

Вийти вже на систему, коли, наприклад, Штати давали б півтора мільярда, Європа давала б півтора мільярда. Ми б знали, що це гарантовані суми щонайменше до кінця війни.

Саме про це ми й говоримо із нашими партнерами. Для нас важлива передбачуваність. Щоб в нас не було ситуації - як в цьому році - коли ми намагалися вести перемовини про закриття дефіциту кожного місяця. На наступний рік - партнери розуміють, що ми мусимо мати передбачуваність… Ми подали бюджет в парламент, ми показали розмір дефіциту на весь рік - 38 мільярдів доларів, - і зараз розмови, яким чином, в якій пропорції, можуть нам партнери цей дефіцит допомогти перекрити.

Глядачі, які нас дивляться, - у них точно головне запитання виникло: а чи вдасться це перекрити та втримати економіку? У Вас є в цьому впевненість?

У мене впевненість є в тому, що якщо ми отримаємо всі обіцяні рівні допомоги, - ми не тільки зможемо втримати ситуацію. Ми зможемо навіть у випадку того, що ми переможемо, - стати країною більш сильною і яка буде мати серйозний стимул для розвитку.

Ще одна тема, яка тут, у Штатах, набирає все більше прихильників (зокрема, в Конгресі) - використання заморожених російських активів (золотовалютних резервів чи навіть не тільки їх, а й коштів олігархів) для майбутньої підтримки України. А їх - за різними оцінками - від 300 до 500 мільярдів доларів!

Чи була у Вас можливість тут про це поговорити? І яке ваше бачення?

Багато міністрів фінансів відповідають за це питання у своїх країнах, то з приводу російських заморожених активів ми також це питання підіймаємо. І, звичайно, наш основний інтерес мати можливість ці заморожені активи вилучити на користь України для відбудови. Але розглядаємо й інші варіанти - як можна вже зараз мати "бенефітс" від того, що ці активи заморожені - на користь для нас.

Україна вважає правильним вже зараз - заздалегідь готуючи "ґрунт", порушувати питання про майбутнє відновлення країни, про гарантії з боку міжнародних фінансових структур для інвесторів, які із часом прийдуть, щоб відбудовувати українські міста. Про конкретику ще, звісно ж, рано говорити…

Але у будь-якому разі їх шукають - ці рішення?

Ці рішення не те що шукають - вже обговорюються певні комбінації, яким чином робити відновлення. Але для нас принципово вже зараз гарантувати кошти для швидкого відновлення. Зруйновані об'єкти енергетичної інфраструктури, ми мусимо мати кошти на їх відновлення. Інші об'єкти… ми вже зараз маємо їх відновлювати, а не чекати, коли потім ми отримаємо великий пакет допомоги. Тому ці питання дискутуються досить активно.

Осіння зустріч МВФ і Світового банку за розкладом завершується у неділю. Але те, що ми тут почули, - "українське питання" для міжнародних фінансистів навіть по закінченню формальної дискусії залишатиметься одним з ключових.