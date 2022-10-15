В Стамбулі палає хмарочос (відео) [ Редагувати ]
В Стамбулі ввечері, 15 жовтня, загорівся хмарочос.
Як повідомляє телеканал NTV, жителів 24-поверхового будинку в Стамбулі було евакуйовано через пожежу,
Пожежа в житловому будинку в районі Кадикей почалася на нижніх поверхах, але за досить короткий час досягла верхніх поверхів. Наразі його взято під контроль.
Про загиблих та постраждалих не повідомляється. Причини займання наразі не встановлені.
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