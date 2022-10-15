В Стамбулі ввечері, 15 жовтня, загорівся хмарочос.

Як повідомляє телеканал NTV, жителів 24-поверхового будинку в Стамбулі було евакуйовано через пожежу,

Пожежа в житловому будинку в районі Кадикей почалася на нижніх поверхах, але за досить короткий час досягла верхніх поверхів. Наразі його взято під контроль.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється. Причини займання наразі не встановлені.