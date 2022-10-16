В Офісі президента подякували засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.

Про це повідомляє в Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.

"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.