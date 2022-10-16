У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Офісі президента подякували засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.
Про це повідомляє в Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.
Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.
"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.
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