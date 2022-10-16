МЗС КНР закликало громадян Китаю залишити Україну [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Китайських громадян попросили негайно залишити Україну. Відповідний заклик 15 жовтня оприлюднило міністерство закордонних справ КНР, повідомляє видання Global Times у своєму Twitter.
"У зв'язку з нинішньою ситуацією з безпекою в Україні міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю, які перебувають у країні, посилити запобіжні заходи та евакуюватися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що посольство надасть допомогу в організації евакуації нужденних людей.
по темі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову з новим президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яною Еггер
Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання після масованого ракетного удару росіян по території України 10 жовтня
За даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своєю ганійською колегою Ширлі Айоркор Ботчвей