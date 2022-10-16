Китайських громадян попросили негайно залишити Україну. Відповідний заклик 15 жовтня оприлюднило міністерство закордонних справ КНР, повідомляє видання Global Times у своєму Twitter.

"У зв'язку з нинішньою ситуацією з безпекою в Україні міністерство закордонних справ Китаю та посольство Китаю в Україні закликають громадян Китаю, які перебувають у країні, посилити запобіжні заходи та евакуюватися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що посольство надасть допомогу в організації евакуації нужденних людей.