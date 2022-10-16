Обстріли Луганської області: скільки будівель знищили окупанти [ Редагувати ]
У Луганській області внаслідок бойових дій та окупації пошкоджено понад 11 тисяч будинків та понад 600 інфраструктурних об'єктів. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Оцінка збитків, завданих економіці та інфраструктурі внаслідок обстрілів, триває.
За попередніми даними, у регіоні пошкоджено та зруйновано:
- 11 200 будинків;
- 479 промислових підприємств;
- 167 закладів освіти;
- 115 закладів культури;
- 64 лікарні;
- 48 об’єктів життєзабезпечення;
- 37 адмінбудівель;
- 18 спортивних об’єктів;
- 7 вокзалів;
- 6 закладів соцзахисту.
Гайдай також додав:
Найбільше потерпає від завданих росіянами артилерійських обстрілів та бомбардувань житлова забудова. За приблизними оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб.
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