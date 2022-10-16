Президент рф путін збирає Радбез [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін вирішив провести оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки росії.
Про це повідомляє телеканал "россия".
путін найближчими днями проведе нараду з членами Ради безпеки рф.
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