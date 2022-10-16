На Запорізькій АЕС ситуація погіршується з кожним тижнем. Окупанти мінують територію навколо станції, а співробітники піддаються катуванню. Про це розповіли у "Енергоатомі", пише Telegram-канал Bild.

За словами голови української атомної енергетичної компанії Петра Котіна, територія станції замінована, а в будівлі реактора існує ризик загоряння.

Окупанти пошкодили адміністративний корпус, навчальний центр, реактор і головний трансформатор одного з блоків.

Крім того, на станції розташовано багато військової техніки росіян, а в деяких з вантажівок можуть бути вибухівки, що, зі свого боку, посилює небезпеку загорання.

рРосіяни створили підставну компанію в Москві і призначили директором АЕС свою людину. Прямо зараз вони намагаються змусити співробітників підприємства підписати трудові контракти з росією, відповідно до яких вони будуть переведені з українського агентства з атомної енергії "Енергоатом" у російський "росатом". Усі ці дії незаконні. У персоналу є вибір: або підписати цей контракт, або зазнати побиття або тортур.

Також Котін додав, що наразі у полоні росіян перебувають близько 100 співробітників. Один із них загинув.