росія перекидає до Білорусі літаки регіонального угруповання військ [ Редагувати ]
росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.
Про це повідомляє прес-службу Міністерства оборони Білорусі.
"У Республіку Білорусь із російської федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання сил", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Сьогодні також стало відомо, що чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ двох країн становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб.
Вчора до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами. Їхня передислокація з рф на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.
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