росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє прес-службу Міністерства оборони Білорусі.

"У Республіку Білорусь із російської федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання сил", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Сьогодні також стало відомо, що чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ двох країн становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб.

Вчора до Білорусі прибули перші ешелони з російськими окупантами. Їхня передислокація з рф на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.