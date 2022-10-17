В Хмельницькій області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: dailylviv
У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, у Хмельницькій області було чутно вибухи. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Гамалій в Telegram.
Мешканців просять залишатись в укриттях.
В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!
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