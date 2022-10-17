Ранкова атака Києва: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У понеділок, 17 жовтня, з-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло четвертого загиблого внаслідок атаки дронів на столицю.
Рятувальна операція продовжується. Про це повідомляється у Telegram радника міністра МВС Антона Геращенка.
З-під руїн житлового будинку у Києві витягли тіло четвертого загиблого.
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