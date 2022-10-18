У Кривому Розі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: УП
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляється у Telegram глави військової адміністрації міста Олександра Вілкула.
Зазначається, що вибухи сталися у північній частині міста. Мешканців просять залишатися в укриттях.
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