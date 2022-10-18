Визнання росії спонсором тероризму: Європарламент розгляне питання [ Редагувати ]
Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання рф державою-спонсором тероризму.
Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньця, повідомляє Polskie Radio.
- 201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати,
- 99 висловилися проти,
- 61 - утримався.
Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить представити справжні відносини між росією та ЄС і покаже варварство путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес.
Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.
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