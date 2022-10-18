Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання рф державою-спонсором тероризму.

Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньця, повідомляє Polskie Radio.

201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати,

99 висловилися проти,

61 - утримався.

Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить представити справжні відносини між росією та ЄС і покаже варварство путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес.

Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.