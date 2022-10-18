Україна під обстрілами окупантів: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей.
за його словами, у Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина.
Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи?
"Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", - додав він.
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