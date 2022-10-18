У вівторок зранку, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей.

за його словами, у Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина.

Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи?

"Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", - додав він.