Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Про це повідомляє медіаплатформа "Ми - Україна".

За її словами, таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у кремлі.

росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут.

За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де "дуже важко". Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.