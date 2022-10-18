"Окупанти хочуть захопити Бахмут до кінця жовтня" - Маляр [ Редагувати ]
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Про це повідомляє медіаплатформа "Ми - Україна".
За її словами, таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у кремлі.
росіяни поставили своїм військам - вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення - термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут.
За словами Маляр, на сході України зараз "різна" ситуація. При цьому епіцентр найважчих боїв відбувається особливо в Бахмуті, де "дуже важко". Водночас за даними Маляр на Донбасі ЗСУ продовжують просуватися, але росіяни не перестають наступати.
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