НАТО поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає російська федерація.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Берлінському зовнішньополітичному форумі.
"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив він.
[LIVE] 🔴 🎥 Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg at @KoerberIP's annual #BerlinForum with @dwnews https://t.co/9nIGlL0GmK— Oana Lungescu (@NATOpress) October 18, 2022
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