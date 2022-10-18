Росіяни підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські окупанти підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих. Також вони підірвали декілька мостів, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ураїнські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів", - заявив Гайдай.
За його словами, окупанти танками, "Градами" та "Смерчами" розстрілюють деокуповані населені пункти. Саме тому повертатись туди цивільним небезпечно. Гайдай повідомив, що окупанти продовжують стягувати мобілізованих росіян в регіон, також перекидають багато ворожої техніки.
"З лікарень та закладів освіти Луганщини росіяни вивозять обладнання та оргтехніку", - додав очільник області.
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