Кім повідомив про наявність іранських дронів в Миколаївській області [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У вівторок, 18 жовтня, у Миколаївській області зафіксували наявність іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Мопеди в області", - заявив Кім.
За його словами, наразі відбувається пошук іранських дронів.
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