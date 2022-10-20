Удар по Миколаєву: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер вранці, 20 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомляється у Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
Внаслідок обстрілу постраждав колишній авторинок.
російські терористи випустили кілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С-300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано попадання в колишній авторинок. Жертв немає.
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