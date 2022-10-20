Хмельницький під загрозою відключення світла [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Станом на вечір 20 жовтня через критичне навантаження Хмельницький опинився під загрозою аварійного відключення світла. Місцевим мешканцям слід терміново зменшити енергоспоживання.
Про це повідомляє в Telegram міська рада Хмельницького.
"Друзі, навантаження на енергосистему станом на 19:30 критичне. Можливі аварійні відключення електроенергії. Переконливо просимо терміново обмежити споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Мешканців Хмельницького просять зменшити споживання до 23:00 включно.
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