Глузливою експозицією водії та пасажири здебільшого милуються з вікон машин.

За майже 8 місяців повномасштабного вторгнення в Україну російські військові, посідаючи друге місце в рейтингу армій світу, зробили неможливе. Нині для всього цивілізованого людства вони - гвалтівники та вбивці мирного населення, а ще мародери, що полюють за унітазами, пральними машинами та телевізорами.

Окупантів вирішили висміяти мешканці Кривого Рогу й вздовж траси власними силами створили експозицію, що дозволяє скласти портрет сучасного російського солдата. Більше подробиць в репортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.

Кривий Ріг. Траса в напрямку сусідньої Кіровоградської області. Місцеві, що живуть неподалік, вирішили поглузувати з росіян-мародерів та їхнього вождя. Спосіб обрали - культурний. І перший експонат - надгробний пам'ятник бункерному діду.

І більшість українців розуміють, кому адресоване побажання.

В імпровізованій фотозоні також пральна машина, телевізор та унітаз. У так званому "гуманітраному списку" і спідня білизна.

Людмила, жителька Кривого Рогу:

Те, що вони хотіли, хай забирають. Їх жде, хай приходять. Забирають і уходять.

Глузливою експозицією водії та пасажири здебільшого милуються з вікон машин. Та дехто і зупиняється.

Геннадій, житель Кривого Рогу:

Війна війною, а тут задумали зробити фотосесію таку на пам'ять. Війна закінчиться, хоч пам'ять якась, хоть будемо дивитися і сміятися…

Війна змінила українців - змусила подивитися на життя іншими очима. Та попри всі труднощі, незмінною залишається віра у наших захисників.