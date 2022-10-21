Мешканці Кривого Рогу висміяли окупантів й створили експозицію російського солдата [ Редагувати ]
За майже 8 місяців повномасштабного вторгнення в Україну російські військові, посідаючи друге місце в рейтингу армій світу, зробили неможливе. Нині для всього цивілізованого людства вони - гвалтівники та вбивці мирного населення, а ще мародери, що полюють за унітазами, пральними машинами та телевізорами.
Окупантів вирішили висміяти мешканці Кривого Рогу й вздовж траси власними силами створили експозицію, що дозволяє скласти портрет сучасного російського солдата. Більше подробиць в репортажі нашого кореспондента Артура Терещенка.
Кривий Ріг. Траса в напрямку сусідньої Кіровоградської області. Місцеві, що живуть неподалік, вирішили поглузувати з росіян-мародерів та їхнього вождя. Спосіб обрали - культурний. І перший експонат - надгробний пам'ятник бункерному діду.
І більшість українців розуміють, кому адресоване побажання.
В імпровізованій фотозоні також пральна машина, телевізор та унітаз. У так званому "гуманітраному списку" і спідня білизна.
Людмила, жителька Кривого Рогу:
Те, що вони хотіли, хай забирають. Їх жде, хай приходять. Забирають і уходять.
Глузливою експозицією водії та пасажири здебільшого милуються з вікон машин. Та дехто і зупиняється.
Геннадій, житель Кривого Рогу:
Війна війною, а тут задумали зробити фотосесію таку на пам'ять. Війна закінчиться, хоч пам'ять якась, хоть будемо дивитися і сміятися…
Війна змінила українців - змусила подивитися на життя іншими очима. Та попри всі труднощі, незмінною залишається віра у наших захисників.
по темі
Відразу після поранення війсковослужбовець просив побратимів покинути його на полі бою, адже подальше життя видавалося нестерпним. Але його не покинули ні побратими, ні дружина і він вже ходить на двох ногах
Жерева, Тетерівське, - у цих селах люди і досі не можуть оговтатися від наслідків війни. І хоча від часу деокупації минуло вже півроку - десятки будинків там залишаються без вікон, з пошкодженими дахами.
Який вигляд зазвичай мають колишні розташування рашистів - показали наші прикордонники.
Втім і швидкість, і влучність артилерії залежить від аеророзвідки, а слово "система" вживається не випадково, адже потужна зброя працює у чіткій в'язці.
Як потрапити до бобмосховища у незнайомому районі міста? Чому тепер укриття шкіл - зачинені для містян.
За місяць, поки сайт не працював, на гарячі лінії проекту звернулися понад три тисячі рашистських солдатів із готовністю скласти зброю. Михайло Манилюк з'ясував - чи є тепер в окупантів можливість зберегти життя.