Ранковий удар по Харкову: п'ятеро людей постраждали, є руйнування [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В результаті ранкових ударів російських окупантів по Харкову п'ятеро людей отримали пораненння.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.
Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, сьогодні росіяни знову вдарили по Харкову. Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.
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