Актора Кевіна Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання, в яких 2017 року його звинуватив актор Ентоні Репп, повідомляє Reuters.

Присяжні після двох тижнів розгляду в суді Манхеттена винесли вердикт, що Репп не зумів довести, що Спейсі чіплявся до нього у 1986 на вечірці у своєму будинку (Реппу тоді було 14 років, а Спейсі - 26).

Суддя відхилив позов Реппа про навмисне заподіяння моральної шкоди, але дозволив продовжити розгляд решти позову - Репп також звинувачував Спейсі у побитті. Репп вимагає відшкодування збитків на суму $40 млн.

Ентоні Репп, якому зараз 50 років, стверджує, що під час вечірки 1986 року Спейсі зайшов до спальні, де він знаходився, взяв його на руки, переніс на ліжко, заліз зверху і натиснув своїм пахом на стегно Реппа, поки той не вивернувся.

Репп заявив про це у 2017 році, а у 2020 році подав судовий позов. Спейсі відкинув висунуті проти нього звинувачення, заявивши, що ніколи не залишався наодинці з Реппом.

У 2023 році суд у Лондоні почне розглядати справу про п'ять сексуальних злочинів, у скоєнні яких у період з 2005 по 2013 рік звинувачують Спейсі.

Ентоні Репп став першим серед понад 20 чоловіків, які відкрито звинуватили Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях. Актор категорично заперечував усі звинувачення. Люди, які звинувачували Спейсі, не домоглися в судах рішень на свою користь. У 2019 році прокурор у США припинив справу проти Спейсі, якого звинувачували у розпусних діях стосовно 18-річного чоловіка у 2016 році.

У 2017 році студія MRC звільнила Кевіна Спейсі з серіалу "Картковий будинок", в якому він грав роль політика Френка Андервуда, після того, як телеканал CNN повідомив, що актора звинуватили у домаганнях до членів знімальної групи.

Нагадаємо, у травні минулого року Кевін Спейсі отримав роль в італійському фільмі "Людина, яка намалювала бога" ("L'uomo Che Disegno Dio").