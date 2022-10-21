Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.

За його словами, він не висуватиме свою кандидатуру.

"Що стосується мене, я відчуваю, що можу принести максимальну користь у забезпеченні безпеки людей в обороні, будучи міністром оборони. Це робота, яку я робив, і це робота, яку я маю намір продовжувати робити. Тому я не збираюся балотуватися на посаду прем'єр-міністра", - зазначив Воллес.

Він також наголосив, що на даний момент схиляється до підтримки Бориса Джонсона. Зазначимо, Воллес став другим чинним міністром, який висловився за повернення колишнього лідера Консервативної партії.