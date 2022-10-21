Кулеба закликав всі держави визнати Голодомор геноцидом українців [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Парламенти всіх держав мають підтримати Україну, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
"Визнання дуже важливо зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид", - йдеться у повідомленні.
Кулеба закликав парламенти всіх держав визнати Голодомор, сталінський штучний голод 1932-1933 років, геноцидом українців. У листопаді Україна відзначатиме його 90-річчя. Верховна рада визнала Голодомор геноцидом у 2006 році.
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