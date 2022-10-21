ЄС хоче використати заморожені активи росії на відновлення України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Євросоюз має намір використати заморожені активи росії для витрат на відновлення України. Готуються необхідні пропозиції щодо використання грошей.
Про це повідомляє голова Євроради Шарль Мішель.
Лідери країн союзу доручили Єврокомісії підготувати необхідні пропозиції щодо використання грошей росії. Мішель зазначив, що ЄС має ставитися до російських активів як до інструменту для відновлення України.
"Єврорада закликала Європейську комісію подати пропозиції щодо використання заморожених коштів для підтримки відновлення України відповідно до права ЄС та міжнародного права", - додав Мішель.
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