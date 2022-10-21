Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною Радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.
При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.
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