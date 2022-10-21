У шести звільнених селах Херсонської області ЗСУ стабілізували ситуацію [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 жовтня, Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб.
За інформацією оперативного командування, стабілізаційні заходи були проведені у наступних селах:
- Новодмитрівка;
- Костирка;
- Черешневе;
- Новомиколаївка;
- Новопетрівка;
- Блакитне.
по темі
20 жовтня по Антонівському мосту в Херсоні й по переправі, збудованій біля нього російськими загарбниками, було завдано чергового удару
Окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсонській області після оголошення масової "евакуації" через нібито можливий "удар" українських військових в регіоні
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що окупанти, розсилаючи СМС-повідомлення про "обстріли" та "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС"
Окупанти закривають в'їзд до захопленої Херсонської області на сім днів
У Бериславському районі Херсонської області українські воїни збили бойовий вертоліт