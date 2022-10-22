Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.

Крім того, рф більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації.

"FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з непотрібними людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що триває в Україну", - йдеться в заяві.

Також констатується, що дії рф "продовжують порушувати базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи". З огляду на це організація і вирішила накласти додаткові обмеження.

FATF має намір стежити за розвитком ситуації і розглядати питання про зняття або продовження обмежень щодо рф на кожному своєму новому пленарному засіданні.