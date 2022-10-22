Росію виключили із ще однієї міжнародної організації [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.
Крім того, рф більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації.
"FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з непотрібними людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що триває в Україну", - йдеться в заяві.
Також констатується, що дії рф "продовжують порушувати базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи". З огляду на це організація і вирішила накласти додаткові обмеження.
FATF має намір стежити за розвитком ситуації і розглядати питання про зняття або продовження обмежень щодо рф на кожному своєму новому пленарному засіданні.
по темі
Бійцям Збройних сил України вдається збивати понад половину всіх випущених Росією ракет. Статистика по знищеним дронам ще вища
Голова Пентагону Ллойд Остін протягом дня провів телефонні розмови з головою Міноборони України Олексієм Резніковим та головою міноборони рф сергієм шойгу
Українців закликали дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня
Європейський союз розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти росії
За даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів