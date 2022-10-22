Росія не повинна досягти успіху у війні проти України, тому що вона становить загрозу всьому Заходу.

Про це повідомляє президент США Джо Байден в інтерв'ю MSNBC.

Американський президент зазначив, що США витратили багато коштів на допомогу українцям

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Володимир Путін не зміг досягти успіху", - сказав Байден.