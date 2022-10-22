Херсон залишила значна частина жителів, ворог готується до вуличних боїв - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Херсон залишила значну частину населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг і заселяються в покинуті будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
У місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.
Поряд із пошуком зброї російське військове керівництво не залишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків.
Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва із боку громадянського населення рф. Зокрема, через мобілізацію, яка досі продовжується у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.
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