Херсон залишила значну частину населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг і заселяються в покинуті будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

У місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Поряд із пошуком зброї російське військове керівництво не залишає спроб залучення до війни в Україні іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків.

Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва із боку громадянського населення рф. Зокрема, через мобілізацію, яка досі продовжується у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.