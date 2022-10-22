Юні волонтери на такий сюрприз навіть не очікували

Українську націю росіянам не зламати. І це найкраще доводять наші діти. На Волині малеча облаштувала блокпост і збирає гроші на допомогу армії.

Наші захисники без уваги такий вчинок не залишили й завітали до маленьких помічників. Сніжана Сидорук бачила зустріч. І розкаже докладніше.

Це наший блокпост ми тут дуже довго тут робили. Тут стояли такі довгі палки, щоб закидували листя, щоб нас не бачили. Сиділи в засадах. Автомати були. В мене ще такий возик. Бігали. Що типа БТР.

Діма й Віталік із села Липа на Волині показують місце біля хати, де ще влітку самі спорудили блокпост. Спочатку - просто гралися. А потім стали збирати з водіїв і перехожих кошти на армію!

Віталій, житель села Липа:

Придумали збирати гроші на ЗСУ. Ми продавали квіти. Рвали тамо ромашки й продавали. Раніш по 5 гривень, а потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. Хто давали, то ми наливали ним лимонад.

Зібрані гроші діти спакували ось у такий саморобний розмальований конверт. На ньому написали свої імена й відправили бійцям. Усю суму отримали бійці Волинської бригади тероборони, які вже восьмий місяць захищають кордон із Білоруссю на випадок будь-яких провокацій з боку ненадійного сусіда.

Микола, боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Нехай вони просто бояться. Нехай вони бояться прийти на нашу землю хто з мечем прийде - той від меча, як кажуть, і загине.

Бійці на позиціях - місцевим спокій! Селяни кажуть - за потреби вони й самі візьмуть зброю до рук, аби не пустити ворога на рідну землю.

Ростислав, житель прикордонного села:

Наші хлопці добре підготувалися - ці воєнні наші. Так що не пройдуть вони, я думаю, ну тії білоруси не пройдуть. Я думаю, що наші їм дадуть джазу. От що я думаю. Так і ми не будем осторонь.

Підтримка людей - завжди потрібна, діляться наші захисники. А особливо від юних помічників. На позиціях військові часто тримають дитячі малюнки й листи.

Ми колись ще в 14-му році були на сході - дитячими листами були завішані всі стіни в нас і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили й вони надають стільки тепла, що хочеться не знаю. Сили беруться нізвідки.

Сергій, боєць волинської бригади територіальної оборони:

На схід передають або листи, або малюнки - це я кажу робіть, завжди робіть. Це дуже важливо.

Отриману грошову допомогу від дітей тероборонівці вирішили направити на закупівлю автомобілів, які вкрай потрібні бійцям.

Є такий проєкт як шалені тачки. Це дитячі гроші, значить, одна і з шалених тачок частково це куплена частково із-за них.

Але й юних помічників бійці вирішили не залишити без уваги. Поїхали до них у гості.

Андрій, боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Ми спеціально їхали, щоб якраз сказати, ну ми хочем зворотній зв'язок зробити, бо для нас це дуже важливо, бо це і наші діти тут на Волині і ми вам направду щиро вдячні.

Бійці тероборони Волині подолали майже сотню кілометрів, аби розшукати юних помічників. Приїхали не з порожніми руками.

Тут тобі грамота від командира нашої бригади. Повір, це перші грамоти, які командир бригади виписує. А ще в мене є брат і друг. Він тоже. І ще є Саша Корольчук. Дивись, ось тобі шеврон нашої бригади. Отакий. Це ми його носимо і само собою що подаруночок невеликий.

Перемога - це справа загальна. І те, що діти долучаються до цього - це дуже, дуже важливо.

Юні волонтери на такий сюрприз навіть не очікували! Розчулені діти обіцяють і надалі допомагати нашим захисникам. Адже зараз усі українці - і дорослі й малі мають робити все можливе для якнайшвидшої перемоги.

Сашко, житель села Липини:

Зараз війна, зараз не вистачає коштів на ті всі машини, танки, колеса. Нам потрібна перемога, тому що ми допомагаємо ЗСУ.

Іра, жителька села Липини: